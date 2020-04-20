В акваторії Чорного моря прикордонники виявили кілометрову сітку з червонокнижним уловом. ВIДЕО
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Під час патрулювання Чорного моря в районі Тендерівської коси, екіпаж морської охорони виявив кілометрову сітку, в якій був червонокнижний улов.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, в сітях браконьєрів опинилися 65 крабів і одна риба осетрової породи. Саме вони занесені до Червоної книги. За їх вилов передбачено штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів або до трьох років обмеження волі.
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