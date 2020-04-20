В акваторії Чорного моря прикордонники виявили кілометрову сітку з червонокнижним уловом. ВIДЕО

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Під час патрулювання Чорного моря в районі Тендерівської коси, екіпаж морської охорони виявив кілометрову сітку, в якій був червонокнижний улов.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Держприкордонслужбу, в сітях браконьєрів опинилися 65 крабів і одна риба осетрової породи. Саме вони занесені до Червоної книги. За їх вилов передбачено штраф до 100 неоподатковуваних мінімумів або до трьох років обмеження волі.

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Топ коментарі
+5 Valery Greff
От як би с москалями...
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20.04.2020 12:29
+5 Gera Kruger 4dda558f
Криминализировать все статьи, касающиеся умышленного нанесения вреда окружающей среде, природе, экологии, флоре и фауне. Это должно стать уголовным преступлением и караться лишением свободы сроком от 5 до 15 лет с конфискацией. В 90% случаев это делают конченые мрази.
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20.04.2020 13:04
+4 Vasya Batareykin
выбили уже всю живность - на 1 км сетки 65 крабов
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20.04.2020 13:01
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