"Пожежа неймовірно страшна - спочатку чути гул, що наближається, а потім з'явилася хвиля вогню вище сосен", - сталкер Єременко про пожежу в Зоні відчуження. ВIДЕО

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Сталкер Іван Єременко розповів про великі пожежі в Чорнобильській зоні, які спричинили смерть сотень тисяч гектарів лісу і кількох кинутих сіл.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВВС Україна, Єременко зокрема розповів про пожежу, яка знищила село Лелів.

"Лелів - це село, яке збереглося краще за всі інші. Воно унікальне тим, що було не розграбовано, як інші села. Хати були зі склом, речі колишніх жителів залишилися. Все було в унікальному стані. Дуже сумно, що це все було знищено вогнем... Я спочатку почув пожежа. Я такого раніше не чув і не бачив. Це такий страшний гул! Ти дивишся на горизонт і там хрускіт дерев – вони, як тріски, ламаються і падають. А потім ти бачиш на рівні дерев таку хвилю вогню, яка вище сосен ... Це - страшне почуття", - розповів Єременко про пожежу біля села.

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