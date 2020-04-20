"Просто дякуємо", - італійці подякували Україні за допомогу в боротьбі з COVID-19. ВIДЕО

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Італійці у відеоролику подякували Україні за допомогу в боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний відеоролик.

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"Просто дякуємо. Від губернатора Аттіліо Фонтана та всіх мешканців Ломбардії за солідарність, отриману від багатьох країн, які вирішили стати поряд з Ломбардією в цій битві", - йдеться в повідомленні.

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