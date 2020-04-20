"Просто дякуємо", - італійці подякували Україні за допомогу в боротьбі з COVID-19. ВIДЕО

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Італійці у відеоролику подякували Україні за допомогу в боротьбі з COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідний відеоролик.

"Просто дякуємо. Від губернатора Аттіліо Фонтана та всіх мешканців Ломбардії за солідарність, отриману від багатьох країн, які вирішили стати поряд з Ломбардією в цій битві", - йдеться в повідомленні.

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Коронавірус і карантин
Італія карантин гуманітарна допомога COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 bios22
за маркова фашистам то же спасибо !
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20.04.2020 13:58
+2 konuhov
Спасибо Итальянцам что они есть, помогли им на гривну, украли миллиард.
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20.04.2020 13:58
+2 Focus
Solo per favore!!))
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20.04.2020 13:59
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