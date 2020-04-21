1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов. ВIДЕО

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Стеапанов, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вже сьогодні буде підписано відповідний розподіл, і цей лікарський засіб буде доставлено в регіони України.
"В суботу Міністерство охорони здоров'я отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Уже сьогодні буде підписано відповідний розподіл, і ці лікарські засоби будуть, відповідно, доставлені в наші регіони і зберігатимуться в лікарнях", - додав він.
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
(с; Л. Филатов)
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это средство имеет массу гадких побочных эффектов и от него отказались во многих странах.