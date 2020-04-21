1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов. ВIДЕО

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Міністерство охорони здоров'я отримало 1400 упаковок гідроксихлорохіну, який буде розподілено по регіонах.

Про це під час брифінгу заявив глава МОЗ Максим Стеапанов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вже сьогодні буде підписано відповідний розподіл, і цей лікарський засіб буде доставлено в регіони України.

"В суботу Міністерство охорони здоров'я отримало ще 1400 упаковок гідроксихлорохіну від іншого виробника. Уже сьогодні буде підписано відповідний розподіл, і ці лікарські засоби будуть, відповідно, доставлені в наші регіони і зберігатимуться  в лікарнях", - додав він.

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Коронавірус і карантин
карантин ліки Мінздоров'я Степанов Максим COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+2 Ksenia VB
це далеко не панацея, а небезпечне експерементальне лікування.
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21.04.2020 11:27
+2 Кирилл Лещенко
Спробуй заячий помёт!
Он - ядрёный! Он проймёт!
И куды целебней мёду,
Хоть по вкусу и не мёд.
Он на вкус хотя и крут,
И с него, бывает, мрут,
Но какие выживают -
Те до старости живут!..
(с; Л. Филатов)
--
это средство имеет массу гадких побочных эффектов и от него отказались во многих странах.
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21.04.2020 11:27
+1 Jhon Smith 7b0f2b20
Пэдротик, передозировка сои привела тебя к клиническому идиотизму. 1,4 тис. упаковок гідроксихлорохіну для лікування пацієнтів з COVID-19 відправлять у регіони, - Степанов - Цензор.НЕТ 2406
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21.04.2020 11:42
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