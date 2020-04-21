За добу в Києві виявлено 42 нові випадки COVID-19, 2 людини померли, всього 892 хворих, - Кличко. ВIДЕО

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За минулу добу ще у 42 киян лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, з них у чотирьох медиків.

Про це він заявив під час онлайн-брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

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"Кількість киян, у яких лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус, за минулу добу збільшилася ще на 42 людини. З них - 4 медики. Упродовж минулої доби до столиці ще 2 летальні випадки. Всього в Києві вже 892 підтверджені випадки захворювання на COVID-19", - зазначив він.

Серед захворілих 15 жінок у віці від 25 до 67 років і дівчинка 7 років. А такжже 25 чоловіків від 18 до 72 років і хлопчик 5 років.

У лікарні столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

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