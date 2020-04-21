У співробітниці міськради на Житомирщині виявили COVID-19, її колеги на самоізоляції. ВIДЕО

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Лабораторно підтвердили COVID-19 у співробітниці Олевської міськради Житомирської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомив заступник голови міськради Олександр Ніколайчук.

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"Інформація щодо захворюваності нашої колеги. Так, дійсно, на жаль, інформація підтвердилася, але Олевська міська рада продовжує здійснювати свою поточну діяльність і не закривається. В той же час інші колеги, які потенційно могли з нею комунікувати, сьогодні вдома на відповідальній самоізоляції", - повідомив він.

За його словами, під час Великодніх свят коронавірус підтвердили ще у 4 жителів Олевська і жінки з села Кишин.

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