Таран створив у Міноборони Директорат політики у сфері оборони, відповідальний за проведення реформи та євроатлантичну інтеграцію. ВIДЕО

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Міністр оборони України Андрій Таран неодноразово озвучував ключові завдання щодо реформування оборонного відомства. Зокрема, розробка оборонної політики і контроль за її виконанням, вдосконалення стратегічного оборонного планування, управління оборонними ресурсами. На виконання цих завдань створюється Директорат політики у сфері оборони.

Про це повідомила речниця міністра оборони Світлана Павловська, передає Цензор.НЕТ.

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"Місією Директорату є формування політики у сфері оборони, реалізація якої забезпечить захищеність українського народу від загроз у воєнній сфері та ефективне використання коштів платників податків для нарощування спроможностей Збройних Сил України", - зазначили у відомстві.

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"Основними завданнями Директорату є:

- забезпечення формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва;

- організація виконання завдань оборонної реформи в Україні;

- визначення засад координації та моніторингу реалізації воєнної, військової кадрової та ресурсної політик, політики європейської та євроатлантичної інтеграції, проведення аналізу та оцінки впливу їх реалізації", - додали в міністерстві.

"Як видно з наведених завдань Директорату, реформи оборонного відомства переходять на новий рівень. За рішенням Міністра оборони України Андрія Тарана, створюється підрозділ, який об’єднує завдання проведення оборонної реформи та координації реалізації ключових політик. Директорат складається з низки структурних підрозділів, які комплектуватимуться за конкурсом і включатимуть відповідні Експертні групи", - констатували в Міноборони.

"Розроблення політик, які забезпечать максимально раціональне використання виділених ресурсів на підвищення спроможностей Збройних Сил України покладатиметься на Експертну групу доктрин і політик. Експертна група політики персоналу і соціального захисту відповідатиме за розроблення політик, які забезпечать максимальний відсоток укомплектованості штатних посад військовослужбовцями з відповідним рівнем освіти та підготовки, мотивованими до виконання завдань за призначенням. Експертна група ресурсної політики розроблятиме політики, які дозволять досягнути максимального відсотка забезпеченості Збройних Сил України та Держспецтрансслужби озброєнням, військовою технікою, матеріально-технічними засобами та інфраструктурою, що відповідатиме характеру сучасних та майбутніх воєнних конфліктів. Особливу увагу керівництво Міноборони приділяє роботі Експертної групи політики європейської та євроатлантичної інтеграції. З одного боку зазначена група розроблятиме політики, які забезпечать поетапне досягнення визнаного країнами-партнерами та українським суспільством рівня європейської та євроатлантичної інтеграції у Міноборони. З іншого боку всі політики, які розроблятимуться Директоратом відповідатимуть принципам та підходам, прийнятим у державах-членах Альянсу", - деталізували в Міноборони.