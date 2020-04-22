Почаївську Свято-Успенську лавру закрили на карантин, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції.
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Правоохоронці та військові стежать за дотриманням карантинних обмежень, з'ясовують маршрут і мету поїздки людей, здійснюють температурний скринінг, проводять роз'яснювальну роботу, якщо потрібно - здійснюють санітарну обробку транспорту.
"Заїжджати в місто чи виїжджати з нього дозволено лише медикам, працівникам соціальних служб та людям, які забезпечують населений пункт продовольством, лікарськими засобами та спецтранспорту", - заявив начальник ГУНП у Тернопільській області Олександр Богомол, який перевірив роботу карантинних постів.
Також повідомляється, що з 21 квітня Почаївську Свято-Успенська лавру закрили на карантин.
Поліцейські звертаються до мешканців Почаєва дотримуватися обмежувальних заходів та без потреби не виходити з дому.
Нагадаємо, на Великдень в українські церкви прийшли 130 тисяч вірян. За даними Нацполіції, богослужіння в майже 14 тис. храмів України відбулися без порушень, зафіксовано 19 випадків недотримання карантину.
У Тернопільській області поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі, в храм під час Великоднього богослужіння пустили вірян, попри встановлені обмеження.
На позачерговому засіданні районної комісії з ВТЕБ і НС було ухвалено рішення, що в місті Почаїв з наступного дня запроваджується заборона на в'їзд/виїзд. Обмеження пов’язані з тим, що за добу кількість випадків COVID-19 подвоїлася і досягла 42 осіб.
Заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак прогнозує, що спалах кількості випадків інфікування COVID-19 в Україні після багатолюдних великодніх служб може бути через п'ять-десять днів.
Тепер "доблесна" поліція ШУКАЄ тих, хто був на Великодніх службах, щоб запхати їх на обсервацію. ???
Ось ще =закрили= цю Лавру на =карантин=.
А де були раніше і чому не закрили ці фсб-шні притони ДО свят, а фактично це треба було зробити разом з введенням карантину. Без питань.
А зараз вони демонструють "роботу".
Тьху.
Барани натуральні.