"Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття. ВIДЕО

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків дав доручення вивезти людей ромської національності з міста в Закарпатську область. Однак з цим завданням правоохоронці не впоралися повністю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це глава міста повідомив на щотижневій оперативній нараді.

"Також цигани, ні, точніше, особи ромської національності. Ми вже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чому вони й далі тут?", - зазначив він.

За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігоря Влізло, 12 осіб відмовилися їхати.

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"Що значить відмовилися? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не запакували і не вивезли?" - сказав мер міста.

На оперативній нараді прозвучала інформація, що правоохоронці вивезли з Івано-Франківська десять осіб ромської національності та на кордоні передали їх закарпатській поліції.

"Це треба другу ходку зробити", - додав Марцінків.

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Топ коментарі
+18 Fobos
зараз почнеться вереск про хвашистів..
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22.04.2020 10:43
+11 Иван Иванов f6220c5d
Бля!!!!Мени вин ПОДОБАЕТЬСЯ!!!!ЧЫСТО УПАКОВАТЬ ИНДЕЙЦЕВ!!!!!!АХАХАХАХ!!
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22.04.2020 10:45
+6 Какао Боб
А кому сдались ромы на Закарпатье? Лучше за поребрик.
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22.04.2020 10:47
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