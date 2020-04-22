"Чому не запакували і не вивезли?": Мер Івано-Франківська Марцінків розпорядився вивезти ромів на Закарпаття. ВIДЕО

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Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків дав доручення вивезти людей ромської національності з міста в Закарпатську область. Однак з цим завданням правоохоронці не впоралися повністю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "LB.ua", про це глава міста повідомив на щотижневій оперативній нараді.

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"Також цигани, ні, точніше, особи ромської національності. Ми вже бус давали. Вивезли їх на Закарпаття. Чому вони й далі тут?", - зазначив він.

За словами начальника міського управління з питань надзвичайних ситуацій Ігоря Влізло, 12 осіб відмовилися їхати.

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"Що значить відмовилися? А чому не запакували? Є поліція. До наступного вівторка ви повинні вирішити цю проблему. Ми вам автобус дали. Поліція просила дати автобус - дали. Чому не запакували і не вивезли?" - сказав мер міста.

На оперативній нараді прозвучала інформація, що правоохоронці вивезли з Івано-Франківська десять осіб ромської національності та на кордоні передали їх закарпатській поліції.

"Це треба другу ходку зробити", - додав Марцінків.