На Львівщині спалах Covid-19 серед медиків - пацієнтка приховала контакти з хворою: "Аж на третій раз вона розповіла, що у неї була родичка з Італії". ВIДЕО

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Коронавірус підтвердили у двох медиків амбулаторії, вони перебувають на лікуванні.

На Львівщині жінка, яка контактувала з хворою на коронавірус родичкою, приховала інформацію і наразила на небезпеку 35 медиків. Буквально за 2 кілометри від Львова довелося закрити сімейну амбулаторію через масове зараження. Тут обслуговувалося 6 тисяч осіб, йдеться в сюжеті "Надзвичайних новин", передає Цензор.НЕТ.

Амбулаторію офіційно визнали осередком небезпечної хвороби. Зазначається, що вже підтвердили коронавірус у двох медиків, вони на лікуванні.

Спеціальні захисні костюми мають тільки ті медики, які безпосередньо контактують з хворими на коронавірус, а всі інші розраховують на наявність совісті та відповідального ставлення до них.

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Коронавірус і карантин
карантин Львівщина лікарі COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 2pac
Долго думал перед тем ка ляпнуть??!🥳🥳🤦
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22.04.2020 11:36
+8 Welle
Порохоботы и думать? Два этих слова в одном предложении не гармонируют.
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22.04.2020 11:46
+7 кацахол
Так, найбільш хамовита і безповідальна частина населення- саме лохторат ЗЕ.
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22.04.2020 11:49
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