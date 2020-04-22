"Усе змінити - позбутися бюрократії, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ", - Саакашвілі. ВIДЕО

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Ексглава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі вважає, що українська влада має шукати нові методи співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю на телеканалі Україна 24. За його словами, співпраця України з МВФ неминуча, але необхідно "трохи" відійти від рекомендацій його фахівців.

"Усе змінити - позбутися бюрократії, позбутися 80-90% регуляції, з часом позбутися податків і трохи відійти від рекомендацій МВФ, але розмовляти з ними, бо інакше не виходить. У Грузії ми від них відмовилися і слава Богу. І рухатися вперед. Не казати, що ми не будемо МВФ приймати і повертатися до старої системи - немає старої системи. Нікуди повертатися!" - сказав Саакашвілі.

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