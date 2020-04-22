Коли перезавантажимо правоохоронні органи, впевнений, що їх кількість скоротиться, - Зеленський. ВIДЕО

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Президент України Володимир Зеленський виступає за скорочення кількості правоохоронних органів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це він заявив у фільмі "Рік президентства Зеленського".

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Зокрема, Зеленський заявив, що не розуміє, навіщо в Україні стільки правоохоронних органів.

"Це означає, що у нас це було зроблено для розмиття відповідальності. От і все. Це хаос, правоохоронний хаос. Тому, коли ми перезавантажимо всі правоохоронні органи, я впевнений, що держава дійде до того, щоб кількість цих правоохоронних відповідальностей скоротилося в нашій країні", - зазначив президент.

"Щоб ти знав, що перед тобою сидять три людини, вони несуть повну відповідальність за криміногенну ситуацію, за те, що всі хабарники сядуть до в'язниці", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський вважає, що за роки незалежності країни була вибудувана судова система, яка не працює справедливо.

Силовики
Зеленський Правоохоронні органи силовики
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Топ коментарі
+8 Червоно-Чорний
Когда перезагрузим правоохранительные органы, уверен, что их количество сократится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9805
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22.04.2020 16:28
+6 саша паламарчук
Когда перезагрузим правоохранительные органы, уверен, что их количество сократится, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7724
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22.04.2020 16:28
+5 Владимир Ермоленко
А давайте перезагрузим Пирзидента?
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22.04.2020 16:27
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