За одного нашого військового я віддав би 50 чи 100 "беркутівців", - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський підкреслює важливість повернення утримуваних в Росії або на тимчасово окупованих територіях українців. За одного героя він готовий віддати 50 або 100 колишніх "беркутівців".

Про це президент говорить у фільмі "Рік президента Зеленського", інформує Цензор.НЕТ.

"Я так вважаю (зі мною можуть не погодитися багато українців, але я впевнений, що я маю рацію): за одного нашого військового я б віддав 50, 100 беркутівців", - сказав Зеленський.

"Для мене цінніше повертати наших героїв - для мене вони всі герої, які захищали і захищають Україну - це і є наш скарб. Ми повертаємо всіх наших українців", - додав він.

Президент нагадав, що відбулося вже 3 обміни утримуваними особами. Він пов'язує інтенсифікацію цього процесу з тим, що почав прямий діалог з президентом РФ Володимиром Путіним.

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Зеленський вважає, що в питанні обміну Україна перемогла і люди перемогли, тому що "повернулися до своїх близьких і до дітей".

Нагадаємо, у четвер, 16 квітня, відбувся обмін утримуваними особами. В Україну повернулися 20 громадян, які утримувалися на тимчасово окупованих територіях.

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Топ коментарі
+16 q4ma
При последних обменах военных практически нет. Теперь понятно почему. Беркутовцев не хватает.
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22.04.2020 16:51
+16 вау
Сегодня ровно год со второго тура президентских выборов.
От «конца эпохи бедности», до «как-то выживем» ровно один год.....

За одного нашего военного я отдал бы 50 или 100 "беркутовцев", - Зеленский - Цензор.НЕТ 3702
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22.04.2020 16:52
+11 Lera Lera 039019b9
Так ты же за таксистов отдаешь, марзота)))
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22.04.2020 16:52
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