Україна заблокувала в ООН ще одну маніпулятивну резолюцію, подану РФ, - Кулеба. ВIДЕО

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Росія продовжує подавати до Генасамблеї ООН маніпулятивні проєкти резолюцій, головна мета яких - під прикриттям боротьби з пандемією COVID-19 розмити режим санкцій.

22 квітня РФ винесла на затвердження новий документ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України. Текст підкоригували, але його маніпулятивна суть не змінилася.

Україна не могла підтримати таку резолюцію. Вона перервала так звану "процедуру умовчання" і заблокувала цю ініціативу. У повідомленні наголошується, що, як і кілька тижнів тому, Україна стала двигуном групи країн, які завадили російським маніпуляціям в ООН.

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"Як я обіцяв ще на початку квітня, ми надалі блокуватимемо спроби Росії зруйнувати режим санкцій. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які мають на меті послабити санкції", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як приклад ефективних рішень наводяться дві резолюції про протидію COVID-19, вже схвалені Генасамблеєю ООН, співавтором яких стала також Україна.

Нагадаємо, 3 квітня Україна блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для ослаблення санкцій.