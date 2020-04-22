Україна заблокувала в ООН ще одну маніпулятивну резолюцію, подану РФ, - Кулеба. ВIДЕО

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Росія продовжує подавати до Генасамблеї ООН маніпулятивні проєкти резолюцій, головна мета яких - під прикриттям боротьби з пандемією COVID-19 розмити режим санкцій.

22 квітня РФ винесла на затвердження новий документ, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України. Текст підкоригували, але його маніпулятивна суть не змінилася.

Україна не могла підтримати таку резолюцію. Вона перервала так звану "процедуру умовчання" і заблокувала цю ініціативу. У повідомленні наголошується, що, як і кілька тижнів тому, Україна стала двигуном групи країн, які завадили російським маніпуляціям в ООН.

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"Як я обіцяв ще на початку квітня, ми надалі блокуватимемо спроби Росії зруйнувати режим санкцій. Для ефективної боротьби світу з пандемією потрібні реальні рішення, які нестимуть практичну користь. І точно не потрібні політизовані резолюції, які мають на меті послабити санкції", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як приклад ефективних рішень наводяться дві резолюції про протидію COVID-19, вже схвалені Генасамблеєю ООН, співавтором яких стала також Україна.

Україна заблокувала в ООН ще одну маніпулятивну резолюцію, подану РФ, - Кулеба 01

Нагадаємо, 3 квітня Україна блокувала попередню спробу Росії провести в Генеральній асамблеї ООН резолюцію, яка створила б умови для ослаблення санкцій.

Санкції проти Росії Коронавірус і карантин
карантин МЗС ООН Росія Кулеба Дмитро COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+7 Олег Петренко c5e9dac0
Проект кацапской резолюции не читал, но тоже решительно осуждаю! Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7572
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22.04.2020 18:47
+4 radius
нельзя такими новостями расстраивать местных порохоботов, где нет зрады и реванша, еще начнется у них когнитивный диссонанс Украина заблокировала в ООН еще одну манипулятивную резолюцию, поданную РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 224
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22.04.2020 18:48
+3 Андрей Гаркуша db96b7de
Президент України Володимир Зеленський продемонстрував, що з Росією можна спілкуватися та домовлятися без здачі національних інтересів.
Про це в коментарі "Інтерфакс-Україна" заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Максим Ткаченко. ---------- ВИ ЩО ТАМ ВЗАГАЛІ ПОДУРІЛИ !!! ЩО ВИ МЕЛЕТЕ !!! путін - ВОРОГ, А З ВОРОГОМ НЕ ДОМОВЛЯЮТЬСЯ !!! Для чого драконити людей такими дибільними тезами !!!
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22.04.2020 19:01
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