Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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У гуртожитку міста Вишневе неподалік від Києва, де зафіксовано масовий спалах коронавірусу, Нацгвардія і Нацполіція "забезпечують карантинні заходи й охороняють громадський порядок".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

За попередніми даними, двоє жителів одного з гуртожитків міста Вишневого померли від коронавірусу, ще 37 інфіковано, троє перебувають у реанімації. Серед хворих є діти. У гуртожитку проживає приблизно 300 осіб. Всі вони - в ізоляції.

Мешканці будинку повністю ізольовані, відвідувачів не пускають всередину. Працівники Нацполіції, місцева влада і волонтери організовують доставку продовольчих товарів, ліків і засобів особистої гігієни.

Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19 01

Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19 02

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Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19 03
Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19 04
Нацгвардія охороняє гуртожиток у Вишневому, де зафіксовано спалах COVID-19 05
Фото, відео Олексія Павлюка

Нагадаємо, 21 квітня стало відомо, що в приватному гуртожитку в місті Вишневе Київської області зафіксовано спалах коронавірусу - 37 мешканців будинку захворіли, двоє померли. Всіх мешканців будинку перевіряють на коронавірус методом ПЛР-тестування. У самій будівлі "введено стан особливого пересування".

Силовики Коронавірус і карантин
Вишневе карантин Київська область Нацполіція Правоохоронні органи Національна гвардія COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 ВКЛ_это_мы_01
Матрасы подстелите под окнами, а то повыбрасывают в окна тех, что с абсолютной уверенностью в своей правоте доказывал, что короновирус это - фейк...
На 300 человек как минимум пяток таких твёрдолобых всегда найдётся...
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22.04.2020 21:50
+6 mrSmith
Хозяин общежития по вашему должен контролировать жильцов и тестировать их на коронавирус?
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22.04.2020 22:09
+5 Igor L
Ну ось нарешті є вдалий приклад введення карантину! Не потрібно всю країну закривати вдома, потрібно діяти адресно! Є зараза в будинку - ізолюється весь будинок! Перевіряються масово мешканці сусідніх будинків, за потреби зона карантину збільшується ізолюється кілька будинків, але решта міста продовжує жити нормальним життям!
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22.04.2020 21:53
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