Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія. ВIДЕО

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У межах антидиверсійної операції, яка проводиться в Чорнобильській зоні відчуження та на прилеглих територіях Київської та Житомирської областей, спецпризначенці та кінологи НГУ прочісують місцевість у пошуках диверсійних груп, які здійснюють підпали.

Бійці окремого загону спеціального призначення "Омега" Північного Київського територіального управління НГУ та кінологи 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка обстежують території, де виявляють нові осередки займань. Головним завданням військових правоохоронців є пошук та затримання паліїв, повідомили в пресслужбі НГУ, передає Цензор.НЕТ.

Задля максимальної ефективності спецпризначенці та кінологи тісно взаємодіють з екіпажами безпілотних авіакомплексів Гвардійської авіаційної бази.

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"За допомогою отриманих даних аеророзвідки ми маємо змогу швидше знайти паліїв, а також зловмисників типу сталкерів та дигерів", – розповідає Кирило, військовослужбовець окремого загону спецпризначення "Омега".

Пожежі в Україні
Житомирщина підпал пожежа спецпризначенці Чорнобиль зона відчуження Національна гвардія диверсія
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Топ коментарі
+15 Генрих Реалист
Запоздали. Но молодцы что начали. столько человек в полиции, нацгвардии...Давно пора. тоже самое надо и с незаконной вырубкой леса по все Украине, с бурштыновой мафией...ну до таможни добраться надо.
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23.04.2020 08:55
+5 Vladimir Longer
Кинологи это те, кто кино про преЗедента снимают ?
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23.04.2020 09:05
+5 Port Royal 9c9dd9e1
такие мероприятия надо "втихаря" делать Кінологи 1-ї Президентської бригади залучені до антидиверсійної операції в Чорнобильській зоні, - Нацгвардія - Цензор.НЕТ 2095
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23.04.2020 09:10
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