Постанову про доплату лікарям за боротьбу з коронавірусом ухвалять 24 квітня, - Степанов. ВIДЕО

402

МОЗ планує остаточно врегулювати механізм доплати лікарям.

Постанову щодо доплати лікарям, задіяним у боротьбі з коронавірусом, буде ухвалено на позачерговому засіданні уряду в п'ятницю, 24 квітня. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Степанов нагадав, що з 1 квітня всі доплати медичним працівникам були врегульовані законодавством.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Столичні лікарі, які працюють із хворими на COVID-19 людьми, отримають за березень від 30 тис. до 50 тис. грн зарплати, - Кличко

"Зараз ми моніторимо інформацію вже від департаментів охорони здоров'я, щоб усі без винятку керівники медичних установ виплатили ці 300% посадового окладу за березень. Завтра на позачерговому засіданні уряду ми плануємо ухвалити постанову, яка остаточно врегулює, де передбачено 300% заробітної плати всім без винятку медпрацівникам, які працюють з коронавірусною хворобою", - заявив глава МОЗ.