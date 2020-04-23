Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський. ВIДЕО

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Президент Володимир Зеленський заявив, що український літак "Мрія" привіз рекордну кількість вантажу, обсяг якого може увійти до "Книги рекордів Гіннеса".

Про це він сказав під час брифінгу після прибуття літака, передає Цензор.НЕТ.

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"Це рекорд за обсягом вантажу, який увійде до "Книги рекордів Гіннеса"", - сказав Зеленський.

Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець зазначив, що літак привіз 103 тонни вантажу.

"Важив 103 тонни. По 1300 кубічних метрів вантажу за обсягом завантажено зараз у вантажний відсік. Я думаю, що ми саме за перевезеним обсягом після відповідних процедур можемо потрапити до "Книги рекордів Гіннеса", - додав Донець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мрія" привезла рекордну кількість вантажу: 12 млн масок, 260 тис. окулярів та понад 100 тис. захисних костюмів, - Зеленський