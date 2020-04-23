Обсяг вантажу "Мрії" може увійти до "Книги рекордів Гіннеса", - Зеленський. ВIДЕО

Про це він сказав під час брифінгу після прибуття літака, передає Цензор.НЕТ.
"Це рекорд за обсягом вантажу, який увійде до "Книги рекордів Гіннеса"", - сказав Зеленський.
Президент держпідприємства "Антонов" Олександр Донець зазначив, що літак привіз 103 тонни вантажу.
"Важив 103 тонни. По 1300 кубічних метрів вантажу за обсягом завантажено зараз у вантажний відсік. Я думаю, що ми саме за перевезеним обсягом після відповідних процедур можемо потрапити до "Книги рекордів Гіннеса", - додав Донець.