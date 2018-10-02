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02.10.18 10:49

Семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками, - "Наші гроші". ВИДЕО

Три дома в элитном поселке, дорогие внедорожники и аренда вертолета для полетов в Одесскую область.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно такой уровень достатка своей семье смог обеспечить экс-глава экономической разведки СБУ, а ныне заместитель главы внешней разведки Украины Сергей Семочко, согласно новому расследованию проекта "Наші гроші".

"Мы проанализировали финансовое состояние всей семьи за последние восемь лет и не нашли ни единого реального варианта легального происхождения такого состояния... Бизнеса Семочко никогда не имел. В Ялте приватизировал один земельный участок и получил от СБУ одну квартиру. Его доходы и его семья засекречены вместе с декларацией", - говорится в расследовании.

Авторы проекта подсчитали на основе старых деклараций сотрудников СБУ, что если бы Семочко работал на должности главы спецслужбы и жил только на одну зарплату, то ему бы понадобилось 120 лет, чтобы накопить только на один дом, принадлежащий семье.

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