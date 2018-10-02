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02.10.18 11:07

Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве под зданием Верховной Рады проходит митинг с требованием рассмотрения парламентом законопроекта, который должен упростить процедуру получения гражданства иностранцами-добровольцами.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Под зданием Верховной Рады активисты националистических организаций проводят митинг с требованием рассмотрения парламентом законопроекта №3433, который должен упростить процедуру получения гражданства иностранцами-добровольцами.

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Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 01
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 02
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 03
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 04
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 05
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 06
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 07
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 08
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 09
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 10
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 11
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 12
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 13
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 14
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 15
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 16
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 17
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 18
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 19
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 20
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 21
Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО 22

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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