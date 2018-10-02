Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Под зданием Верховной Рады активисты националистических организаций проводят митинг с требованием рассмотрения парламентом законопроекта №3433, который должен упростить процедуру получения гражданства иностранцами-добровольцами.

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Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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