Паспорт добровольцу! - под Радой проходит митинг с требованием упрощения процедуры получения гражданства участниками АТО. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Под зданием Верховной Рады активисты националистических организаций проводят митинг с требованием рассмотрения парламентом законопроекта №3433, который должен упростить процедуру получения гражданства иностранцами-добровольцами.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Ранее Цензор.НЕТ писал подробно о ситуации с экстрадицией Тумгоева: Законная выдача ценой в жизнь. Украина выдала сбежавшего из РФ человека, которого террористы обвиняют в терроризме.