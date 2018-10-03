Необходимо вызвать в Раду Грицака и провести спецслушания по ситуации с замглавы внешней разведки Украины Семочко, - Егор Соболев. ВИДЕО

Об этом с трибуны парламента сообщил Егор Соболев ("Самопомич"), передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "Человек, который отвечал за экономическую контрразведку, человек, который отвечает за внешнюю контрразведку, не имел никакого шанса получить имущество в таких размерах, не продавая национальные интересы Украины во время войны. Мы понимаем, почему молчит президент. Такое решение, такое назначение не могло быть без него. Но мы не понимаем, почему молчит парламент. Мы обращаемся к спикеру: позвать главу Службы безопасности, дать поручение комитету Верховной Рады по вопросам обороны и комитету по вопросам противодействия коррупции, немедленно сделать специальные слушания по этой ситуации. Мы должны исправить страшную историю, на которую Украине указали журналисты", - заявил Соболев.

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Ранее стало известно, что семья замглавы внешней разведки Украины Семочко владеет элитной недвижимостью на $8 млн, пользуется вертолетом и дорогими внедорожниками. Кроме того, 8 родственников замглавы внешней разведки Украины Семочко имеют российское гражданство. Вместе с тем, по данным СМИ, более 200 человек умерли из-за вмешательства экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Семочко в закупку лекарств для диализа.