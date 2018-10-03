Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
03.10.18 16:42

Правоохранители задержали в Киеве россиянина с героином на сумму свыше 1 млн грн. ВИДЕО

В рамках расследования уголовного производства следователи Подольского управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины установили, что 52-летний гражданин Российской Федерации наладил сбыт наркотических веществ.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, неподалеку от места проживания правоохранители остановили злоумышленника с пакетом в руках. Впоследствии при проведении обыска у него обнаружили шесть пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на героин.

"В целом у злоумышленника изъяли полкилограмма героина стоимость которого составляет более миллиона гривен. Его отправили на проведение экспертиз, после получения выводов действия мужчины будут соответственно квалифицированы", - добавил Владислав Ищенко.

Смотрите также: "П#здец! Шо за херня!" - пассажира с электронным билетом вытолкали из поезда Ковель-Москва. ВИДЕО

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100