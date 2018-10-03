Правоохранители задержали в Киеве россиянина с героином на сумму свыше 1 млн грн. ВИДЕО

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщил начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, неподалеку от места проживания правоохранители остановили злоумышленника с пакетом в руках. Впоследствии при проведении обыска у него обнаружили шесть пакетов с порошкообразным веществом белого цвета, похожей на героин.

"В целом у злоумышленника изъяли полкилограмма героина стоимость которого составляет более миллиона гривен. Его отправили на проведение экспертиз, после получения выводов действия мужчины будут соответственно квалифицированы", - добавил Владислав Ищенко.

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Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.