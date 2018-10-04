"Нацкорпус" пришел в Нацагентство по возвращению активов из-за "вертолетной площадки Януковича". ВИДЕО+ФОТО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты "Национального корпуса" пришли на заседание тендерного комитета пришли в здание Национального агентства Украины по возврату коррупционных активов, на котором должны выбирать руководителя выставочного центра "Парковый", более известного как "вертолетная площадка Януковича".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Прокуратура Киева передала "вертолетную площадку Януковича" в управление госпредприятию "Финансирование инфраструктурных проектов"

В "Нацкорпусе" считают, что Нацагентство по возврату коррупционных активов пытается передать имущество "сомнительным фирмам" - КП "Центр организации дорожного движения" и ООО "Анте медиам".

"Первая из них - коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения", на балансе которого на сегодняшний день находится 646 светофоров. По закону компании, избираемые для управления имуществом, "должны подтвердить наличие у них достаточных операционных мощностей, опыта и умений доходного управления конкретно определенным имуществом".▪ Однако, Нацагенство, явно не руководствовалось законом, выбирая потенциальным управляющим КП, которое занимается организацией дорожного движения и управления им, то есть имеет опыт работы только с светофорной техникой в Киеве. Но дальше история еще интереснее. Вторая фирма - потенциальный управляющий "вертолетной площадкой Януковича" - ООО "АНТ Медиа", которое, по информации СМИ, принадлежит президенту-беглецу Януковичу, и фигурируюет в уголовных делах", - заявили в "Нацкорпусе".

"Национальный Корпус" требует от Нацагентства прозрачного и открытого конкурса по руководителю выставочного центра "Парковый", а также создания общественной комиссии при Нацагентстве.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Захват "вертолетной площадки Януковича" абсолютно неприемлем и ведет к атаманщине и хаосу, - Порошенко



































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ