Стрельба и стихийные протесты в Ингушетии: тысячи людей митингуют у парламента республики против договора о границе с Чечней. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на информационное агентство "Znak".

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Между тем отметим, что с сайта главы республики исчезла запись о том, что договор между Ингушетией и Чечней о передаче земель был ратифицирован местными депутатами. Запись от лица пресс-службы была опубликована утром, теперь же ее на сайте нет.

Стихийные протесты против передачи земель в Ингушетии проходят уже несколько дней. Они начались в преддверии подписания договора между главами двух республик - Юнус-Беком Евкуровым и руководителем Чечни Рамзаном Кадыровым. Сегодня в стихийном митинге в Магасе, по некоторым данным, участвуют порядка 5 тыс. человек.

Тем не менее документ был подписан 26 сентября. Договор касается закрепления административной границы между регионами, которая не была определена с 1991 года. Документ предусматривает равноценный обмен территориями, куда не входят города и поселки. Сегодня 17 из 25 депутатов регионального парламента Ингушетии ратифицировали это соглашение.

Между тем глава Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев заявил, что парламент, который ратифицировал соглашение между республиками о взаимном обмене территориями, не мог принимать такое решение без учета мнения жителей Ингушетии. "В соответствии со статьей 111 Конституции Ингушетии образование, упразднение административно-территориальных единиц и образований, установление и изменение границ между ними, их наименование и переименование, другие вопросы административно-территориального устройства решаются в соответствии с федеральными законами и законами республики с учетом мнения населения соответствующей территории", — пояснил Аюп Гагиев.

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При этом председатель КС России отметил, что порядок учета мнения населения по указанным вопросам определен в Конституционном законе Ингушетии "О референдуме Республики Ингушетия". Он предусматривает, что на референдум обязательно выносятся вопросы об изменении статуса, наименования республики, ее разделения или объединения с другими субъектами РФ, изменения ее территории или границ в соответствии с российским законодательством.