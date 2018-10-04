Депутаты не проголосовали за снятие неприкосновенности с Дунаева - "за" 125 голосов. ВИДЕО

Об этом сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Председательствующий напомнил, что 18 сентября в Верховную Раду поступило представление Генерального прокурора о даче согласия о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Украины Дунаева Сергея Владимировича.

Представление в Верховную Раду доложил Генеральный прокурор Юрий Луценко. Он также ответил на вопросы народных депутатов.

Ю.Луценко, в частности, сообщил, что в следующий вторник Верховная Рада планирует рассмотреть еще три представления Генерального прокурора о даче согласия о привлечении к уголовной ответственности народных депутатов.

Председательствующий предоставил слово народному депутату Сергею Дунаеву, который заявил, что представление Генерального прокурора является "политически мотивированным". По его словам, НАБУ и Генеральный прокурор вышли за пределы предоставленных им полномочий.

Решение Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины по представлению Генерального прокурора доложил первый заместитель председателя Комитета Павел Пинзеник.

Председательствующий поставил на голосование представление согласия о привлечении к уголовной ответственности народного депутата Украины Дунаева Сергея Владимировича.

"За" проголосовало 125 народных депутатов. Решение не принято.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее, генеральный прокурор Юрий Луценко повторно внес в Верховную Раду представление на народных депутатов Александра Вилкула, Сергея Дунаева и Дмитрия Колесникова. На прошлой сессии Регламентный комитет ВР вернул Председателю Верховной Рады Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева, а также представление на депутата из группы "Воля народа" Александра Пономарева.