Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
05.10.18 12:06

Нацполиция завершила расследование преступлений членов ОПГ, укравших ювелирных изделий на 16 млн гривен. ВИДЕО

Следователи Нацполиции завершили расследование деятельности ОПГ, которая грабила ювелирные магазины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммунимкаций МВД, группа действовала на протяжении шести лет и успела украсть ювелирных изделий и денег на общую сумму 16 миллионов гривен. Следователи задокументировали 11 преступных эпизодов.

ОПГ состояло из четырех мужчин возрастом от 33 до 37 лет. Все они жители Львовской области.

По данным следствия, злоумышленники ломами и топорами вскрывали входные двери торговых помещений, а потом, закрепив трос к автомобилю, срывали сейф с креплений и быстро уезжали. По данным следствия, каждый раз преступника удавалось похитить материальных ценностей на сумму от одного до шести миллионов гривен.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нападение на инкассаторов в Одессе: ранены 2 человека, похищено 3 400 000 гривен. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100