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05.10.18 12:46

По итогам года рост ВВП Украины составит более 3%, - Кубив. ВИДЕО

В 2018 году рост ВВП в Украине составит более 3%.

Об этом сообщил, выступая с трибуны парламента, первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Прогноз остается позитивным, и по итогам года рост ВВП составит более 3%. Что более важно, это не спекулятивный разогрев экономики, это реальный экономический рост – растет украинская промышленность", - рассказал Кубив.

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