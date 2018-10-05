"Он поцапался с моим другом и бросил в меня шаурму", - в Башкирии местные жители во время массовой драки с рабочими из Чечни сожгли их бытовки и автомобили. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Настоящее Время, в итоге местные подожгли бытовку, в которой жили чеченцы, и два автомобиля. Во время драки несколько человек получили ранения. Причиной драки стал конфликт в местном магазине. По словам местных жителей, его зачинщиками стали приезжие рабочие.
"Один из них начал распивать... Вел себя неподобающе. Поцапался с моим другом. Потом со вторым. Он кинул в меня шаурму. После этого все началось", - говорит продавец.
После потасовки в магазине, разборки переместились в лес. Против 10 чеченцев выступили около двух десятков жителей села. Во время массовой драки двое жителей села получили ранения. Один после удара ножом оказался в больнице.
Полиция задержала двоих чеченских рабочик и более 10 местных жителей. В райцентр приехало около 500 жителей окрестных сел и стали требовать освободить своих. Осажденные в отделении полиции правоохранители были вынуждены выполнить их требования.
Местные власти отрицают, что причина конфликта межнациональная. Говорят о его бытовых причинах.