Трое харьковских полицейских, которые подозреваются в насилии над задержанными и получении взяток, взяты под арест. ВИДЕО

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, передает Цензор.НЕТ.

Внимание! На видео присутствуют сцены насилия.

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Так, следствием установлены неоднократные случаи превышения служебных полномочий подозреваемыми.

"Очень часто такие "превышения" сопровождались избиениями обычных пассажиров харьковского метро. Жестокое обращение людей в форме квалифицируется Уголовным кодексом (ч. 2 ст. 365 и ч. 3 ст. 368 УК Украины)", - написала Сарган.

Кроме того, указанные лица подозреваются в вымогательстве взяток, на чем и погорели.

"Правоохранителей задержали "на горячем" во время получения неправомерной выгоды в рамках спецоперации, проведенной прокуратурой совместно с управлением внутренней безопасности ДВБ Нацполиции Украины", - добавила пресс-секретарь генпрокурора.

В настоящее время трем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следователи прокуратуры области в настоящее время проверяют причастность указанных лиц к совершению других преступлений.