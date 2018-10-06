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06.10.18 13:13

"Теперь мы, получается, вне закона!" - афрокоммунист из "ДНР" жалуется, что "компартию республики" закрыли еще в 2016-м. ВИДЕО

Террорист "ДНР" Бенес Айо по прозвищу Черный Ленин заявил, что "коммунистическую партию республики" закрыли еще в 2016 году.

Об этом он сообщил в видео, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer

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Как сообщает сайт "Миротворец", Бенес Айо является национал-большевиком из Латвии и активным участником "Русской весны-2014" в АР Крым и Донецке. В начале мая 2014 г. Бенес был депортирован из Украины за несоблюдение трехлетнего запрета на въезд в страну. Уже находясь в тюрьме в Риге, террорист попросил гражданство "ДНР" и получил согласие за подписью "премьер-министра ДНР" Александра Бородая.

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