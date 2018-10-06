Резолюция Сената США о признании Голодомора геноцидом отражает американскую поддержку украинского народа, - представитель Госдепа Кент. ВИДЕО

Об этом, как пишет Цензор.НЕТ, говорится в сюжете Голоса Америки.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Признание Сенатом США Голодомора в Украине станет сигналом для других стран, - Чалый

Напомним, 4 октября Сенат США единогласно утвердил резолюцию, признающую Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. В документ включили признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США о Голоде в Украине, опубликованных в 1988 году. В частности, Комиссия отмечает, что "Сталин и его окружение в 1932-1933 гг. организовали геноцид против украинцев".

Резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и на свободу слова, совершенные правительством СССР против украинского народа. Также документ содержит призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственном происхождении этой трагедии.

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Ранее резолюции о Голодоморе принимали некоторые американские штаты. В частности, Огайо стал двенадцатым штатом, признавшим Голодомор. Также подобные решения были приняты в Миссури, Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне, Пенсильвании, Канзасе.