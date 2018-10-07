Авиация и силы противовоздушной обороны провели совместную тренировку на Донбассе, - Минобороны. ВИДЕО

Силы ОС совершенствовали навыки и проводили слаживания дежурных боевых расчетов с изменениями усиления пунктов управления, наблюдателей за воздушным пространством и постов визуального наблюдения, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

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Во время тренировки особое внимание уделялось повышению летной выучки экипажей тактической авиации. Самолеты вели воздушную разведку, преодолевали систему ПВО в условиях активных радиопомех, а также наносили условные авиационные удары по средствам ПВО, аэродрома, пунктам управления и коммуникациям противника.

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Во время выполнения заданий по прикрытию объектов инфраструктуры и отражения авиационного удара по аэродрому базирования и базовом лагеря важная роль была отведена и тренировке расчетов подразделений зенитных ракетных войск и ПВО Сухопутных войск, осуществлявших поиск, распознавание и захват контрольной цели на сопровождение и ее условное уничтожение.

Личный состав подразделений различных родов войск из состава Объединенных сил, который принял участие в тренировке, с поставленными задачами справился. Цель тренировки достигнута.