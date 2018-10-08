Россияне не согласны с нашим вариантом размещения миротворцев на Донбассе, но сами пока не предложили никаких альтернатив, - Волкер. ВИДЕО

Об этом он заявил в интервью "Общественному ТВ Донбасса", информирует Цензор.НЕТ.

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"Мы ведем переписку с Сурковым о содержании этой встречи. Мы внесли предложение о размещении миротворческой миссии ООН, которая бы обеспечила безопасность на оккупированной территории, и создании условий, чтобы Минские соглашения были реализованы. Речь идет о местных выборах, амнистии и так далее", - сообщил Волкер.

Спецпредставитель Госдепа отметил, что российская сторона не согласилась на предложение, поэтому он попросил предоставить их предложения. Также он попросил о встрече для обсуждения.

"Если мы встретимся, это будет очень результативная дискуссия. Но мы все еще ведем переговоры и пока не договорились о новой встрече. Россияне не согласны с теми предложениями, которые мы внесли, но сами пока не предложили никаких вариантов", - добавил Волкер.

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Напомним, 5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.