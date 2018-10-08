"Информация засекречена. Он военный", - наемники "ЧВК Вагнера" из числа белорусских граждан прячутся в РФ и не афишируют свое участие в спецоперациях за границей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донбасс.Реалии, на сегодня известы имена, как минимум, 11 белорусов-наемников причастных к "ЧВК Вагнера". Их имена обнародованы украинскими спецслужбами.
Журналисты проекта Донбасс.Реалии попытались связаться с "вагнеровцами". Никого из ни дома они не застали, а после переписки в соцсетях предполагаемые "вагнеровцы" удаляли свои аккаунты из соцсетей.
Родственники "вагнеровцев" очень немногословны.
"Информация засекречена. Он военный", - сказаала родственница одного из "вагнеровцев" Андрея Бакуновича
Связать по телефону удалось только с одним из них - Константином Гирсом. Он категорически отрицает свое участие в спецоперациях.