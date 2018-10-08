"Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Генеральный прокурор обвинил Колесникова в том, что он, находясь на посту главы Агентства госимущества, в 2014 году подписал документы, согласно которым были отчуждены два цеха ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в городе Днепропетровск.

"Произошло уничтожение оборонного предприятия, которое должно обеспечивать нашу армию ракетами "Смерч", "Ураган", "Град", но не может этого делать из-за безответственных действий руководства управляющего агентства, которое довело до частичной приватизации промышленного комплекса и уничтожения его производственных мощностей, а затем наш фронт остался без надежной поддержки части военно-промышленного комплекса", - заявил в начале заседания Луценко.

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Он рассказал, что в июне 2014 году на адрес Агентства госимущества, которое возглавлял Колесников, поступило письмо-обращение директора упомянутого госпредприятия об исключении производственного комплекса № 1 и лабораторно-бытового корпуса предприятия из перечня имущества, которое не включается в состав целостного имущественного комплекса.

"И лабораторное оборудование, и станки в промышленном цехе на тот момент были на месте и готовы к использованию. Рассмотрев документы, председатель Агентства госимущества Колесников, злоупотребляя служебным положением и действуя умышленно в интересах третьих лиц, а именно директора государственного предприятия Горогуля, который стремился получить возможность незаконного распоряжения объектами недвижимости по адресу г. Днипро ул. Писаржевского, 1а в пользу третьих лиц, 29 июня 2014 года Колесников подписал представленный ему директором на утверждение перечень имущества, которое не включается в состав целостного имущественного комплекса госпредприятия", - отметил Генпрокурор.

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По его словам, позднее Колесников подписал изменения в перечень имущества, которое не включается в целостный имущественный комплекс, а также решение о переименовании помещений производственного корпуса № 1 в спортивно-оздоровительный корпус и помещение лабораторно-бытового корпуса в корпус общественного питания.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Как отметил Генпрокурор, следствие считает, что это было сделано "для маскировки истинной функции, которые могли выполнять два производственных корпуса государственного предприятия особого стратегического значения".

В результате данных действий стало возможно беспрепятственное незаконное отчуждение двух цехов целостного комплекса, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 млн 701 тыс. грн.

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Позднее Днепропетровский городской совет продал на аукционе предприятие менее чем за 5 млн грн. После этой приватизации промышленный потенциал предприятия был уничтожен, станки вырезаны, лаборатория ликвидирована, что привело к невозможности выполнять государственным предприятием своей оборонной функции, заявил Луценко.

Генпрокурор обвинил народного депутата Дмитрия Колесникова в умышленном злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, которое повлекло тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 с. 364 УКУ).

"В связи с этим я обращаюсь в Верховную Раду с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Колесникова Дмитрия Валерьевича", - заявил Луценко.

В конце речи Генпрокурор сообщил, что Днепропетровская региональная прокуратура вернула в собственность ранее отчужденные два корпуса упомянутого госпредприятия и сейчас там происходит восстановление производственного цикла.

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Народный депутат Дмитрий Колесников в свою очередь отметил, что на момент, когда он возглавлял Агентство госимущества, эти объекты не были в перечне стратегических.

"Он (завод. - Ред.) не является стратегическим, проверьте информацию", - заявил Колесников.