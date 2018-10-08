"Произошло уничтожение оборонного предприятия", - Луценко о представлении на оппоблоковца Колесникова на регламентном комитете ВР. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Генеральный прокурор обвинил Колесникова в том, что он, находясь на посту главы Агентства госимущества, в 2014 году подписал документы, согласно которым были отчуждены два цеха ГП "Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я. Ю. Осады" в городе Днепропетровск.
"Произошло уничтожение оборонного предприятия, которое должно обеспечивать нашу армию ракетами "Смерч", "Ураган", "Град", но не может этого делать из-за безответственных действий руководства управляющего агентства, которое довело до частичной приватизации промышленного комплекса и уничтожения его производственных мощностей, а затем наш фронт остался без надежной поддержки части военно-промышленного комплекса", - заявил в начале заседания Луценко.
Он рассказал, что в июне 2014 году на адрес Агентства госимущества, которое возглавлял Колесников, поступило письмо-обращение директора упомянутого госпредприятия об исключении производственного комплекса № 1 и лабораторно-бытового корпуса предприятия из перечня имущества, которое не включается в состав целостного имущественного комплекса.
"И лабораторное оборудование, и станки в промышленном цехе на тот момент были на месте и готовы к использованию. Рассмотрев документы, председатель Агентства госимущества Колесников, злоупотребляя служебным положением и действуя умышленно в интересах третьих лиц, а именно директора государственного предприятия Горогуля, который стремился получить возможность незаконного распоряжения объектами недвижимости по адресу г. Днипро ул. Писаржевского, 1а в пользу третьих лиц, 29 июня 2014 года Колесников подписал представленный ему директором на утверждение перечень имущества, которое не включается в состав целостного имущественного комплекса госпредприятия", - отметил Генпрокурор.
По его словам, позднее Колесников подписал изменения в перечень имущества, которое не включается в целостный имущественный комплекс, а также решение о переименовании помещений производственного корпуса № 1 в спортивно-оздоровительный корпус и помещение лабораторно-бытового корпуса в корпус общественного питания.
Как отметил Генпрокурор, следствие считает, что это было сделано "для маскировки истинной функции, которые могли выполнять два производственных корпуса государственного предприятия особого стратегического значения".
В результате данных действий стало возможно беспрепятственное незаконное отчуждение двух цехов целостного комплекса, рыночная стоимость которых на тот момент составляла 16 млн 701 тыс. грн.
Позднее Днепропетровский городской совет продал на аукционе предприятие менее чем за 5 млн грн. После этой приватизации промышленный потенциал предприятия был уничтожен, станки вырезаны, лаборатория ликвидирована, что привело к невозможности выполнять государственным предприятием своей оборонной функции, заявил Луценко.
Генпрокурор обвинил народного депутата Дмитрия Колесникова в умышленном злоупотреблении служебным положением в интересах третьих лиц, которое повлекло тяжкие последствия для государственных интересов (ч. 2 с. 364 УКУ).
"В связи с этим я обращаюсь в Верховную Раду с представлением о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Колесникова Дмитрия Валерьевича", - заявил Луценко.
В конце речи Генпрокурор сообщил, что Днепропетровская региональная прокуратура вернула в собственность ранее отчужденные два корпуса упомянутого госпредприятия и сейчас там происходит восстановление производственного цикла.
Народный депутат Дмитрий Колесников в свою очередь отметил, что на момент, когда он возглавлял Агентство госимущества, эти объекты не были в перечне стратегических.
"Он (завод. - Ред.) не является стратегическим, проверьте информацию", - заявил Колесников.
После этого между депутатом и Генпрокурором произошла эмоциональная перепалка, после которой комитет продолжил обсуждение представления ГПУ.