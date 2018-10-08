Украинские защитники получили от "Укроборонпрома" 3,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, - Порошенко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео "3500 единиц вооружения и военной техники в этом году Государственный концерн "Укроборонпром" передал украинской армии! И, что особенно важно, более 2000 из них - это новое и модернизированное вооружение", - написал он.

Порошенко отметил, что бронетанковая, морская, авиационная техника, ракетно-артиллерийское вооружение, высокоточные противотанковые комплексы "Корсар", "Стугна", "Барьер" и ракеты к ним, новейшие пехотные огнеметы РПО-16, системы противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и связи усиливает обороноспособность Украины и уже находится на вооружении у украинских защитников.

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