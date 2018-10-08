Россия собирается вмешиваться в избирательную кампанию. На вас лежит огромная ответственность, - Порошенко обратился к новым членам ЦИК. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Петр Порошенко сказал 8 октября на встрече с новыми членами Центральной избирательной комиссии. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

"Я находился под большим давлением по поводу того, что мы должны отменить выборы, должны ввести военное положние, должны ограничить конституционные и избирательные права украинского народа. Я очень доволен, что мы не пошли по этому пути. Это был бы путь фактически страны-агрессора, кторая хотела бы иметь сценарий так называемой нелегитимной украинской власти, не прошедшей подтверждения прозрачными выборами. Очень хорошо, что этого у них не получилось", - отметил глава государства.

Однако Порошенко подчеркнул, что, по данным украинских спецслужб, РФ будет пытаться повлиять на выборы в Украине, в связи с чем на членов ЦИК ложится дополнительная ответственность:

"Перед вами стоят задачи чрезвычайно сложные. Мы уже сейчас видим, и с точки зрения информации наших специальных органов, и с точки зрения информации наших партнеров, что Россия собирается вмешиваться в избирательную кампанию. И через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и через системы кибератак. Для того, чтобы сорвать выборы. Я надеюсь на вашу эффективную работу для того, чтобы мы имели эффективные средства противодействия, чтобы защитить выбор украинского народа".

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По его словам, необходимо законодательное урегулирование увеличения ответственности ЦИК. Соответствующие проекты готовы к рассмотрению Национальным Советом Реформ.

Также Порошенко выразил уверенность в том, что украинское общество имеет иммунитет против использования членами выборной гонки админресурса.

Кроме того, он сообщил о сотрудничестве с западными партнерами по поводу организации информационной защиты результатов выборов.

Президент подчеркнул важность ближайших выборов в Украине.

"Это первые выборы, которые будут проходить после подписания Соглашения об ассоциации, в котором закреплены нормы. гарантирующие европейские принципы защиты волеизъявления граждан. Это первые выборы, которые происходят в условиях внедрения стандартов Европейског оСоюза и НАТО, включая изменения в Конституцию", - подытожил Порошенко.

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Напомним, Верховная Рада 20 сентября назначила новый состав Центральной избирательной комиссии. 5 октября новоназначенные члены ЦИК приняли присягу на пленарном заседании Верховной Рады. Председателем обновленной ЦИК избрана Татьяна Слипачук.