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08.10.18 17:37

Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине". ВИДЕО

Автомобильная дорога Н-31 Днепр - Решетиловка станет одной из самых современных в Украине.

Гройсман показал ремонт дороги Днепр - Решетиловка, которая "будет одной из самых современных в Украине". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Премьер-министр Владимир Гройсман написал на своей странице в Facebook."Первые километры дороги уже строятся. На одном из участков укладывают последний слой дорожного покрытия. Дорога будет одной из самых современных в Украине", - отметил Гройсман.

Он напомнил о том, что дорога Н-31 была построена еще в 60-х годах и ни разу нормально не ремонтировалась. "Эта трасса очень важна, ведь соединяет Днепр, Полтаву и Киев. Поэтому наше правительство решило построить здесь 80 км новой цементно-бетонной дороги, которая намного крепче обычного асфальтобетона", - добавил Премьер-министр.

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