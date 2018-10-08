Курсанты-нацгвардейцы кафедры логистики провели учения с новым тыловым оборудованием. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт "Новости Харькова". Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Отмечается, что в течение трех дней будущие офицеры освоили обязанности тыловых служб.

Читайте также: "Все на мониторе видно. Система даже тепловизором оборудована", - харьковские курсанты-нацгвардейцы проводят учения с использованием новейшего украинского вооружения. ВИДЕО

"Привлечено более 230 курсантов и 3 кафедры факультета логистики. Автомобилисты выполняют задания по ремонту техники, оружейники – ремонтные работы, а тыловики готовят еду в полевых условиях", - сообщил заместитель начальника факультета логистики, майор Ярослав Павлов.

Сейчас курсанты проходят подготовку на новом оборудовании, которого раньше не было.

"Яркий пример технического оборудования – передвижной комбинат бытового обслуживания, аналогов которого раньше у нас не было. В советские времена в основном использовали палатки. Передвижной модуль позволяет защитить военнослужащего в непогоду, он оборудован современной техникой для среднего ремонта формы, обуви и стирки", - отметил начальник кафедры технического и тылового обеспечения НАНГУ, полковник Сергей Каплун.

Читайте также: В Учебном центре ВМС Украины появился тренажер "Борьба за живучесть корабля". ФОТОрепортаж

Как сообщалось ранее, харьковские курсанты-нацгвардейцы провели учения с использованием новейшего украинского вооружения.