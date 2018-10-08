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08.10.18 22:44

"Бессарабский народный совет" должен был возглавить действующий депутат Рады, - Грицак. ВИДЕО

Председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак в рамках выступления на "Ukrainian week in London" рассказал, что лидером так называемой "Бессарабского народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Прямой".

"Мы вынуждены были в апреле 2015 года году взять нашу броне-группу, наш спецназ и следователей и ночью сделать 700 километровый марш из Краматорска в Одессу. Чтобы потом провести одновременно огромное количество обысков, задержаний, изъятия взрывчатки и так далее. Планировалось взорвать мост через Днестровский лиман, а также через Днестр и объявить о создании Бессарабского народного совета ", - сообщил Грицак.

Он отметил, что лидером "Бессарабской народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины, он и сегодня является депутатом.

"Подорвав эти два моста, Южная Бессарабия была бы отрезанной от основной части Украины и затем с территории Приднестровья должны зайти так называемые зеленые человечки. Там дислоцируются тысячи российских солдат и офицеров. Планировалось создать Бессарабский народный совет и оттуда развить свое наступление "русской весны" в недрах Молдовы, Румынии. Мы поломали эти планы. Об этом мало кто знает, но это наша работа", - отметил Грицак.\

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