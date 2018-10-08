"Бессарабский народный совет" должен был возглавить действующий депутат Рады, - Грицак. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает телеканал "Прямой".

"Мы вынуждены были в апреле 2015 года году взять нашу броне-группу, наш спецназ и следователей и ночью сделать 700 километровый марш из Краматорска в Одессу. Чтобы потом провести одновременно огромное количество обысков, задержаний, изъятия взрывчатки и так далее. Планировалось взорвать мост через Днестровский лиман, а также через Днестр и объявить о создании Бессарабского народного совета ", - сообщил Грицак.

Он отметил, что лидером "Бессарабской народного совета" должен был стать действующий депутат Верховной Рады Украины, он и сегодня является депутатом.

"Подорвав эти два моста, Южная Бессарабия была бы отрезанной от основной части Украины и затем с территории Приднестровья должны зайти так называемые зеленые человечки. Там дислоцируются тысячи российских солдат и офицеров. Планировалось создать Бессарабский народный совет и оттуда развить свое наступление "русской весны" в недрах Молдовы, Румынии. Мы поломали эти планы. Об этом мало кто знает, но это наша работа", - отметил Грицак.\

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ в 2016-2018 годах предупредила 27 терактов, организованных спецслужбами РФ, - Грицак

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следствие будет очень глубоко изучать роль Скорика в организации сепаратизма на Одесчине и не только, - Луценко