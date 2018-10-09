Германия, Франция, США, Великобритания и Украина готовят новую резолюцию о миротворцах на Донбассе, - Тука. ВИДЕО

Об этом в эфире ZIK заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ.

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Тука напомнил, что ранее готовилось предложение поддержать российский вариант резолюции.

"Сейчас готовится другая резолюция, потому что до последней Генеральной ассамблеи сценарий состоял несколько в другом. Готовились поправки к российской резолюции. Этим вопросом занимаются дипломаты и надежды заключались том, чтобы Россия свою резолюцию вместе с поправками не ветирует", - прокомментировал господин Тука.

Также он добавил, что над новой резолюцией Генеральной ассамблеи работают западные партнеры Украины.

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"Принятое другое решение - готовить новую резолюцию. К этому процессу присоединились Германия, Франция, США, Великобритания, Украина - команда достаточно мощная. Но это вовсе не означает, что Россия согласится на такую ​​резолюцию. Успех заключается в усилении давления на Российскую Федерацию ", - резюмировал гость студии.

Напомним, 7 октября в Латвии прошли парламентские выборы. Пятипроцентный избирательный барьер преодолели в общей сложности 7 партий. Победила пророссийская партия "Согласие".

5 сентября 2017 года президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины. МИД РФ внес соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

20 сентября Порошенко, выступая на заседании Совбеза ООН, заявил, что Украине "нужно миротворческое плечо ООН", и призвал генсека организации направить в Украину оценочную миссию.

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

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В многочисленных заявлениях российских властей подчеркивалось, что миротворцев нужно разместить только на линии разграничения конфликтующих сторон, но не на всей оккупированной территории Донбасса и тем более не на российско-украинской границе. 29 января 2018 года спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН на Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения, а на всей территории Донбасса.

13 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что более сорока стран готовы принять участие в составе миротворческой операции на оккупированной территории Донбасса.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в сентябре рассказал, что резолюция о миротворческой миссии ООН для Донбасса уже подготовлена Украиной и ее западными партнерами. Она включает в себя 3 компонента: самих миротворцев, полицейские силы и международную администрацию.