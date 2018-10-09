Пожар на арсенале под Ичней начался после 4 взрывов на территории, - Генштаб ВСУ. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Родион Тимошенко на брифинге в Минобороны во вторник.

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"На данный момент по данным Оперативной группы Генерального штаба, которая провела опрос часовых на постах, они подтверждают факт взрывов, то есть подрыва, в четырех местах арсенала, при чем эти взрывы были в разных местах арсенала, вследствие чего возник пожар", - рассказал Тимошенко. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Он пояснил, что одновременно было два взрыва и потом еще два взрыва на другом конце. Эти взрывы вызвали пожар.

"Одновременно два взрыва и потом через пять минут еще два взрыва говорит о том, что это, наверное, диверсия. Если бы это был одиночный взрыв на складах, или там работали люди и был день, и прочее, можно было бы говорить о более высокой вероятности других версий. Я не выдвигаю версии, а говорю о фактах", - сообщил Тимошенко.

По его словам, пожаром охвачено 10% технической территории арсенала.

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Напомним, сегодня ночью, 9 октября, около 03:30 ночи на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговщине введены соответствующие ограничительные меры.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям сообщила, что спасатели эвакуировали около 10 тыс. человек.

В свою очередь первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой сообщил, что информации о пострадавших в результате взрывов пока нет.