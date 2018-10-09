Ситуация в Ичне: Поврежденный элеватор, снаряды на улицах, выбитые окна. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ. видео выложили в сообществе Підслухано в Ічні. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Напомним, на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры.

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