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09.10.18 11:39

Ситуация в Ичне: Поврежденный элеватор, снаряды на улицах, выбитые окна. ВИДЕО

Очевидцы выложили видеообзор состояния улиц Ични Черниговской области после ночных взрывов на арсенале под городом.

Как сообщает Цензор.НЕТ. видео выложили в сообществе Підслухано в Ічні.

Напомним, на технической территории 6-го арсенала в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области введены соответствующие ограничительные меры.

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