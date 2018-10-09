Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия
09.10.18 15:32

Патрульные и сотрудники ГСЧС в Харькове спасли мужчину, намеревавшегося спрыгнуть с пятого этажа. ВИДЕО

Сотрудники патрульной полиции и ГСЧС Харькова спасли мужчину, пытавшегося спрыгнуть с пятого этажа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харькова.

Как отмечается, около 6 часов утра, прибыв на вызов, полицейские увидели гражданина, который находился на карнизе пятого этажа. Мужчина угрожал спрыгнуть. Правоохранители начали переговоры с ним.

Читайте также: По материалам СБУ суд в Харькове запретил деятельность организации "Русь триединая"

Также на месте происшествия находились сотрудники ГСЧС и бригада скорой медицинской помощи.

Патрульные уговаривали мужчину не делать ошибочных действий и вернуться к подъезду. Однако, гражданин был настроен решительно. В момент, когда отчаянный уже прыгал, его вытащили полицейские и спасатель. Мужчина был спасен. В дальнейшем гражданина передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2018, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100