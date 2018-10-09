Российские футболисты Мамаев и Кокорин избили водителя и чиновника. Оба задержаны. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Сперва футболисты в компании Кокорина-младшего и друзей избили Виктора Соловьева, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. В результате водитель оказался в реанимации.

Как пишет Sports.ru, стычка началась из-за того, что Кокорин и Мамаев пинали "Мерседес" Ушаковой. Водитель сделал им замечание. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Издание пишет, что Кокорин и Мамаев с воскресенья праздновали десятилетие дружбы. Они арендовали целый вагон "Сапсана", чтобы отправиться из Петербурга в Москву. Беспорядки начались уже там. В одном поезде с игроками ехал блогер Данила Поперечный. По его словам, игроки "люто упарывались и орали в переговорке, как зверье и быдло".

Утром в понедельник после избиения водителя футболисты развязали драку в кофейне на Никитской. Игрок "Зенита" ударил посетителя стулом. Посетителем оказался чиновник Минпромторга Денис Пак. По данным ведомства, травмы получил и Сергей Гайсин, гендиректор "НАМИ" (ведущая научная организация Российской Федерации в области развития автомобилестроения). Все началось с того, что Кокорин и Мамаев в ответ на замечания Пака назвали чиновника "каким-то китайцем". Во время избиения они пели Gangnam Style. Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Кокорин и Мамаев, по данным журналистов, предлагали 5 млн рублей за видео из кофейни. Их друзья приехали в "Кофеманию" через два часа после нападения на Пака и предложили выкупить видео. Сообщается, что им не смогли помешать даже дежурившие в кафе оперативники. Но водитель Пака действовал быстрее – к тому моменту флэшка с видео уже была у него.

Пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что по результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе г. Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ "Побои". Оба футболиста задержаны.