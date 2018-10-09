Присутствующие в кулуарах ПАСЕ помешали прямому включению пропагандистки Скабеевой, спев гимн Украины. ВИДЕО

Соответствующее видео опубликовал в Facebook журналист "Радіо Свобода" Георгий Жигалов, передает Цензор.НЕТ.

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В то же время, глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил в Facebook, что подвергся нападению со стороны российских тележурналистов. "Только что на меня в ПАСЕ в прямом смысле напали российские пропагандисты с "Россия 24". Я отказался с ними разговаривать и ушел от них, то они хватали меня за рукав, а потом пытались ворваться в комнату представительства Украины в Совете Европы. Сейчас буду требовать от соответствующих служб Совета Европы принять немедленные меры", - написал он. В комментариях Арьев опубликовал фото "напавших".

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