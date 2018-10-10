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10.10.18 11:46

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием провести расследование покушение на координатора организации Сергея Мазура, в квартиру которого неизвестные накануне бросили гранату.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Сегодня, 10 октября, активисты С14 пикетируют здание МВД в Киеве с требованием провести расследование покушения на координатора организации Сергея Мазура. Накануне неизвестные бросили гранату в его квартиру, в результате был ранен его отец.

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Также активисты требуют провести надлежащее расследование покушений на других активистов. По их мнению, нападения на активистов "уже стали тенденцией".

Тем временем, когда народные депутаты Андрей Ильенко, Егор Соболев и представители С14 Сергей Мазур и Евгений Карась отправились в здание МВД, между митингующими и правоохранителями произошла потасовка. В результате трое человек были задержаны. Инцидент произошел после того, как один из присутствующих на акции облил кефиром журналиста канала 112. Его попытались задержать правоохранители, но этому начали препятствовать другие участники акции. Одному из активистов в ходе столкновений распороли руку.

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 01

Активисты С14 пикетируют МВД.

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 02
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 03

Здание министерства находится под усиленной охраной.

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 04
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 05
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 06
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 07
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 08
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 09
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 10
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 11
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 12
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 13

Сергей Мазур.

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 14

Егор Соболев ("Самопомич")

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 15

"Свободовец" Андрей Ильенко (внефракционный).

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 16
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 17
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 18

Нардепы и представители С14 ушли для переговоров в МВД.

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 19

Тем временем, на улице произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 20
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 21
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 22
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 23
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 24
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 25
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 26
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 27
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 28
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 29

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 30Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 31
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 32

Одному из активистов в ходе столкновений распороли руку.

Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 33
Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка 34

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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