Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

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Сегодня, 10 октября, активисты С14 пикетируют здание МВД в Киеве с требованием провести расследование покушения на координатора организации Сергея Мазура. Накануне неизвестные бросили гранату в его квартиру, в результате был ранен его отец.

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Также активисты требуют провести надлежащее расследование покушений на других активистов. По их мнению, нападения на активистов "уже стали тенденцией".

Тем временем, когда народные депутаты Андрей Ильенко, Егор Соболев и представители С14 Сергей Мазур и Евгений Карась отправились в здание МВД, между митингующими и правоохранителями произошла потасовка. В результате трое человек были задержаны. Инцидент произошел после того, как один из присутствующих на акции облил кефиром журналиста канала 112. Его попытались задержать правоохранители, но этому начали препятствовать другие участники акции. Одному из активистов в ходе столкновений распороли руку.

Активисты С14 пикетируют МВД.





Здание министерства находится под усиленной охраной.





















Сергей Мазур.

Егор Соболев ("Самопомич")

"Свободовец" Андрей Ильенко (внефракционный).







Нардепы и представители С14 ушли для переговоров в МВД.

Тем временем, на улице произошли столкновения между активистами и правоохранителями.

























Одному из активистов в ходе столкновений распороли руку.





Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ