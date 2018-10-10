"Мелкая путинская врушка", - нардеп Борислав Береза ответил пропагандистке Скабеевой и бросил микрофон телеканала "Россия" на пол. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, Береза напомнил про убитых в России оппозиционного политика Бориса Немцова и журналистку Анну Политковскую, выразил сожаление по поводу того, что кремлевские власти убивают украинских политзаключенных и пожелал гражданам России свергнуть режим президента Владимира Путина.

"Пожелать победы россиянам над режимом Путина в прямом эфире российского пропагандистского канала - это так мило. А затем перечислить тех, кого убил Кремль. В эфире того же канала. Кушайте, росеянчеги, не обляпайтесь. Кстати, в этом видео четко видно, как Скабеева всунула мне в руки микрофон и потом не захотела его брать обратно. Но она рассказывает теперь, что я вырвал его у нее и со словами "смерть врагам" разбил. Ну, что о ней после этого сказать? Мелкая путинская врушка", - пишет Береза в коментарии к видеозаписи интервью пропагандистам.

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