Дело передадут в Киев и могут переквалифицировать как теракт, - Мазур после встречи в МВД относительно покушения на него. ВИДЕО

Об этом заявил координатор С14 Сергей Мазур после встречи с руководством МВД, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

По его словам, на встрече с ним и нардепами Андреем Ильенко и Егором Соболевым присутствовали два руководителя отделов МВД.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Активисты С14 пикетируют МВД с требованием расследовать покушение на Мазура: в ходе акции произошла потасовка. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ+ФОТО

"Они нам пообещали, что, во-первых, дело переведут в Киев. Во-вторых, они признали ошибку своих работников (относительно первоначальной квалификации дела как хулиганства. – Ред.). Они обещают, что будут инкриминировать как теракт. Завтра это рассмотрят. Завтра в Одессе будет общее собрание с Генпрокурором. Они присоединят это дело к кейсам нападений на активистов. Они показали документы по проведенной работе. Сказали, что далее будет проводится изъятие (видео. – Ред.) камер, обследование всей территории. Будем коммуницировать. Сейчас они работают. Я буду приобщен к делу, скорее всего, как потерпевший", - отметил он, уточнив, что переквалификация дела по статье "Теракт" возможна, но для этого необходимо согласовывать это с СБУ.

Отвечая на вопрос о версиях покушения, Мазур рассказал, что правоохранители разделяют их версии произошедшего: "Они подтверждают, что, скорее всего, это может быть Крысин или Волков. Именно эти банды, их деятельность осознанная. Не исключают также, что это могут быть сепаратисты. Так же, как и мы, исключают, что это могут быть какие-то бытовые конфликты. Также исключают какие-то конфликты моих родителей. У них две версии - или сепаратисты, российский след, или банды Волкова, Крысина".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Полиция квалифицировала взрыв гранаты в квартире координатора С14 Мазура как покушение на убийство. ФОТОрепортаж

Ранее стало известно, что неизвестные бросили в квартиру координатора С14 Мазура гранату: есть раненый.

Напоминаем, что журналист Вячеслав Веремий был убит в ночь на 19 февраля 2014 года. Тогда он ехал с работы на такси домой. На углу ул. Владимирской и Большой Житомирской журналист заметил вооруженных титушек в камуфляже и масках и пытался их сфотографировать из машины. Титушки, в числе которых был Юрий Крысин, напали на автомобиль, вытащили водителя и пассажиров. Водителю и другому пассажиру после избиения удалось убежать, а Веремия титушки сильно избили, после чего выстрелили в спину. Веремий был доставлен в реанимацию Киевской больницы скорой помощи, однако в результате потери большого количества крови и травм утром 19 февраля он умер во время операции.

18 сентября 2015 года начальник управления спецрасследований Главного следственного управления Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщил, что убийцей Веремия является человек по имени Джалал Алиев. По неофициальной информации, убийца воевал на стороне боевиков "ДНР" и был убит в Горловке в июле 2015 года.

Шевченковский районный суд Киева 22 декабря признал виновным фигуранта дела Веремия Юрия Крысина - ему назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы с испытательным сроком два года. Генеральная прокуратура просила для него шесть лет лишения свободы. Крысин признал себя виновным в хулиганстве.

13 июня 2018 года Апелляционный суд города Киева удовлетворил частично жалобу прокуратуры и представителей потерпевшей стороны на решение Шевченковского райсуда изменив условный срок Крысина на 5 лет реального заключения.

Вместе с тем, дело о похищениях и пытках во время Майдана и противодействии мирным собраниям рассматривает Дарницкий райсуд. Потерпевшими по этому делу признаны три человека: видеооператор Владислав Иваненко, а также мать журналиста Вячеслава Веремия, Екатерина Веремий, и его жена Светлана Кирилаш. Дело включает в себя три эпизода. Первый эпизод касается событий 21 января 2014 года, когда видеооператора Иваненко похитили на станции метро "Петровка" (сейчас "Почайна") в Киеве после столкновения между титушками и Автомайданом. Видеооператора отвезли в палаточный лагерь титушек возле метро "Бориспольская" и пытали. Когда выяснилось, что Иваненко к Автомайдану отношения не имеет, его отпустили. Крысину в данном эпизоде инкриминируют пособничество в похищении и пытках Иваненко, так как он, по версии следствия, предоставил группу титушек и обещал им вознаграждение. Чемесу инкриминируют то же самое, так как он охранял потерпевшего и координировал по телефону свои действия с Крысиным, который, по данным следствия, с 10 по 22 января 2014 года отдыхал на Мальдивах. Второй эпизод касается нападения титушек на баррикады активистов на улице Прорезная в Киеве 18 февраля 2014 года с использованием самодельных взрывных устройств. По этому эпизоду Чемесу и Крысину инкриминируют хулиганство и незаконное препятствование проведению митинга. Третий эпизод касается убийства журналиста Вячеслава Веремия в ночь на 19 февраля 2014 года в центре Киева. В этом эпизоде обвиняемым является только Чемес. Именно он, согласно данным следствия, сбил с ног Веремия и держал его, пока другие титушки во главе с Крысиным избивали журналиста. В этом эпизоде потерпевшими признаны мать убитого Екатерина Веремий и его вдова Кирилаш.

3 сентября Чемес заключил сделку со следствием по делу о похищении активистов Евромайдана. В результате, дело по Чемесу было выделено в отдельное производство. Он получил после соглашения со следствием 3 года и три месяца тюрьмы.

Напомним, Волков обвиняется в участии в преступной организации, которая была создана для противодействия акциям протестов. В частности, прокуратура обвиняет его в похищении в ночь с 20 на 21 января 2014 года активистов Майдана Луценко и Вербицкого, в пытках, а также в умышленном убийстве последнего.

Игоря Луценко и Юрия Вербицкого во время Евромайдана похитили из помещения Александровской больницы 21 января 2014 года. Их пытали, а затем бросили в лесу. Луценко удалось выжить, а Вербицкий умер 22 января и стал одним их первых убитых во время Революции достоинства. Волкова подозревают в организации похищения, ему инкриминируют ст.115 (убийство), ст.127 (пытки) и ст.146 (похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Александра Волкова арестовали в июле 2017 г.

Смотрите также: Волков в доказательство своей невиновности предоставил грамоту от БЮТ, - Борислав Береза. ФОТО

В ходе следствия было установлено, что участие в похищении принимали 11 человек, они находятся в розыске. По данным следствия, большинство из них сбежали в Россию, а Волков периодически ездил туда, пока был на свободе. Следствие считает Александра Волкова организатором данного похищения, а также человеком, который, по мнению следствия, связан с предполагаемым заказчиком похищения - Алексеем Чеботаревым.

29 июля 2017 года судья Печерского райсуда столицы назначила для Александра Волкова меру пресечения в виде содержания под стражей.