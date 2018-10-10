"Мой дед в посольстве Азербайджана. Я все могу делать. Мне пох#й. Я пистолет могу показать твой голова", - группа иностранцев угрожает активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта на площади Победы в Киеве активисты опубликовали на своей странице в youtube.

Нарушители правил дорожного движения агрессивно отреагировали на просьбу переехать на бесплатный паркинг, а потом угрожали достать оружие и устроить охоту на активистов в Киеве.

"Я тебя могу найти. Ты меня не знаешь. Я из посольства. Мой дед из посольства Азербайджана. Я все могу делать. Мне все пох#й... Давай идем со мной туда... Я пистолет могу показать твой голова. Понял?" - заявил один из иностранцев.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я тебе #бало разобью! Ты понял?!" - в Киеве водитель неправильно припаркованной машины напал с битой на активистов проекта "Останови лося". ВИДЕО