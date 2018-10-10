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10.10.18 16:01

"Мой дед в посольстве Азербайджана. Я все могу делать. Мне пох#й. Я пистолет могу показать твой голова", - группа иностранцев угрожает активистам проекта "Зупини лося!". ВИДЕО

Группа иностранцев угрожала активистам проекта "Зупини лося", которые сделали им замечание о нарушении правил парковки и приклеили специальный плакат на автомобиль. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись конфликта на площади Победы в Киеве активисты опубликовали на своей странице в youtube.

Нарушители правил дорожного движения агрессивно отреагировали на просьбу переехать на бесплатный паркинг, а потом угрожали достать оружие и устроить охоту на активистов в Киеве.

"Я тебя могу найти. Ты меня не знаешь. Я из посольства. Мой дед из посольства Азербайджана. Я все могу делать. Мне все пох#й... Давай идем со мной туда... Я пистолет могу показать твой голова. Понял?" - заявил один из иностранцев. 

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